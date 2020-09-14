"Русал" завершит процесс перерегистрации в России 25 сентября

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 сентября. /ТАСС/. Компания "Русал" ожидает 25 сентября 2020 года завершения процесса перерегистрации компании на территории России - в Калининграде - в рамках перехода из юрисдикции острова Джерси. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в понедельник утром на Гонконгской фондовой бирже.

"Дата государственной регистрации компании в Федеральной налоговой службе как международной компании теперь в настоящее время предполагается 25 сентября 2020 года", - говорится в публикации. Отмечается, что "компания сохранит реестр акционеров в России, а не на Джерси".

"Официальный зарегистрированный адрес компании изменится с Джерси на Российскую Федерацию и будет следующим: 236006, РФ, Калининград, Октябрьская улица, дом 8", - уточняется в заявлении. Регистрация гонконгского представительства не изменится.

"Русал" проинформировал, что Банк России одобрил регистрацию выпуска российских акций компании.

В сообщении также говорится, что торги акциями "Русала" на Московской бирже, как ожидается, будут приостановлены с 22 сентября по 25 сентября включительно. При этом приостановки котировок ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже в этот период пока не планируется.

В начале августа 2019 года акционеры "Русала" утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде - в специальном административном районе, который позволяет деофшоризировать подконтрольные россиянами зарубежные холдинги, а также усилить борьбу с санкциями. Решение о переводе в другую юрисдикцию совет директоров "Русала" принял в ноябре 2018 года, еще находясь под санкциями со стороны США, которые были сняты в январе 2019 года.