SoftBank продаст американской компании Nvidia всю свою долю в британской Arm

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Японская корпорация SoftBank приняла решение продать всю свою долю в британской компании Arm, специализирующейся на разработке и производстве чипов, американскому гиганту Nvidia. Об этом японская компания объявила в понедельник.

Сумма сделки, которая будет закрыта к марту 2022 года после проведения всех необходимых проверок регуляторами, составит $40 млрд. SoftBank также получит долю в самой Nvidia в размере 8,1%.

SoftBank приобрела Arm в 2016 году за $31 млрд и в настоящее время владеет 75% ее акций. Японская корпорация занята реструктуризацией собственного бизнеса на фоне серьезных убытков, которые она понесла в 2019 финансовом году (завершился 31 марта 2020 года) из-за череды неудачных инвестиций. Чистый убыток компании за прошлый финансовый год составил 961,5 млрд иен ($8,9 млрд).