СМИ: Samsung 23 сентября представит бюджетную версию флагманского смартфона Galaxy S20

СЕУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung Electronics 23 сентября проведет онлайн-презентацию бюджетного варианта своего флагманского смартфона Galaxy S20. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на опрошенных им экспертов.

Корпорация ранее распространила пресс-релиз о том, что на следующей неделе проведет онлайн-акцию Galaxy Unpacked for Every Fan, не уточняя, в чем будет заключаться суть мероприятия. "На протяжении многих лет у Samsung сложились особые отношения с фанатами устройств Galaxy. Отзывы со стороны этих людей помогают нам создавать удивительные инновации и делают использование мобильных устройств удобнее для всех", - подчеркивается в пресс-релизе компании.

По мнению аналитиков Yonhap, в ходе презентации будет представлена более дешевая версия впервые увидевшего свет в феврале Galaxy S20 под названием Fan Edition ("версия для фанатов", FE). По данным агентства, смартфон будет иметь три задние камеры, экран диагональю 6,5 дюймов с частотой обновления 120 Гц, 6 Гб оперативной памяти и хранилище для информации объемом 128 Гб.

Как ожидается, Galaxy S20 FE появится в продаже в Южной Корее уже в октябре, его стоимость составит от 800 до 900 тыс. вон ($675-760). Стандартная версия смартфона при этом продается за 1,24 млн вон ($1 047).

На протяжении последних двух месяцев Samsung провела среди 10 тыс. членов клуба фанатов опрос о том, каким они представляют себе идеальный смартфон Galaxy. По итогам голосования оказалось, что большинство из них считают лучшими цветами для телефона темно-синий, лавандовый и мятный. Респонденты также отметили, что смартфон должен иметь безрамочный дисплей Infinity-O с круглым вырезом под фронтальную камеру и частотой обновления в 120 Гц, а операционная система должна поддерживать темный режим.