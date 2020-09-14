Шадаев не видит необходимости в отдельном министерстве по информационной безопасности

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев не видит необходимости в создании в стране отдельного министерства по информационной безопасности.

"Вопрос внедрения цифровых технологий неразрывно связан с безопасностью. Плюс у нас есть соответствующие органы, которые осуществляют надзор, контроль и сертификацию", - сказал он журналистам, комментируя предложение объединения компаний - разработчиков программного обеспечения "Руссофт".

Говоря о недавней смене сокращенного названия своего министерства, Шадаев пояснил, что оно связано ростом внимания властей к цифровой экономике и технологиям.

"У нас сейчас больший акцент на цифровую экономику, цифровые технологии. Цифровая трансформация в последнем указе президента - одна из пяти целей национального развития до 2030 года. Цифровые технологии получили оформление в виде Минцифры. Слово "цифра" стало более доминирующим. "Связь" - это уже как электричество - общий ресурс", - сказал министр.

Борьба с телефонным мошенничеством

Борьба с резким ростом числа случаев мошенничества с использованием смартфонов и телефонным спамом будет решаться Минцифры совместно с операторами связи и банками, эти вопросы находятся в приоритете министерства, рассказал Максут Шадаев.

Ранее Минцифры сообщила о создании межведомственной рабочей группы по противодействию телефонному мошенничеству, в которую вошли представители крупнейших мобильных операторов, кредитных организаций, МВД, ФСБ, Роскомнадзора и Банка России. Главными целями деятельности рабочей группы станут совершенствование законодательной базы и разработка технических решений, которые бы позволили пресекать попытки телефонного мошенничества.

"У нас резко увеличилось количество преступлений, которые совершаются с использованием смартфонов, информационных средств и технологий. Плюс спам - это очень раздражающий фактор для людей. Все мы получаем звонки, которые отрывают нас. Тут даже не вопрос денег, а вопрос неудобства, которое люди испытывают. Никакой при этом системы защиты нет", - рассказал министр.

По его словам, все заинтересованные стороны обсудили эти проблемы и решили, что необходимо разработать меры, "как снижать количество преступлений, когда звонят и используют технологии для того, чтобы заставить человека совершить какой-то перевод, так и напрямую все, что касается телефонного спама и рекламы". "Эти два направления у нас сейчас в приоритете", - подчеркнул министр.

Как заявляла ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, количество звонков от мошенников в адрес клиентов банков и других финансовых институтов в период пандемии выросло в 3 раза, причем две трети этих звонков - социальная инженерия.