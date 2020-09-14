МЭР внесло в кабмин обновленный прогноз социально-экономического развития России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ситуация в экономике России начинает стабилизироваться после кризиса, вызванного ограничительными мерами и остановкой большей части предприятий из-за карантина, а сам кризис не приобрел системного характера. Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленного Минэкономразвития (есть в распоряжении ТАСС), ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо 5%. В пресс-службе Минэкономразвития журналистам сегодня сообщили, что прогноз внесен в правительство.

Министерство ожидает, что в последующие годы экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП будет расти на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Возвращение ВВП РФ к докризисным значениям ожидается в третьем квартале 2021 года.

В июле министерство прогнозировало более глубокое падение ВВП - до 4,8% в 2020 году. Ранее, в мае, Минэкономразвития ожидало падение ВВП России в 2020 году на уровне 5%, при этом оценка не учитывала эффект от реализации национального плана восстановления экономики. В первом полугодии, согласно первой оценке Росстата, ВВП страны снизился на 3,4%.

Улучшен прогноз и по другим показателям, в частности, рубль в 2020-2021 годах будет крепче, чем планировалось в мае, а нефть - дороже. Кроме того, министерство улучшило свои оценки по реальным доходам населения и зарплате, потребительскому спросу и инвестициям. Также Минэкономразвития скорректировало в сторону улучшения оценку спада промпроизводства и ожидает не такого глубокого снижения показателей экспорта и импорта.

По словам источника в Минэкономразвития, нынешняя ситуация в экономике не требует новых мер поддержки населения и бизнеса, какие принимались в рамках антикризисного пакета, - обсуждаются лишь меры в рамках существующих бюджетных ограничений. Он отметил, что кризис не приобрел системного характера, а оказался локализован в рамках предприятий малого и среднего бизнеса в ряде отраслей: розничной торговле, общепите, платных услугах, перевозках, производстве потребительских товаров. Кроме того, сложная экономическая ситуация не перешла в кризис неплатежей. По данным министерства, экономический спад затронул в незначительной степени системообразующие организации: в июне в зоне риска было около 400 компаний из списка системообразующих, сейчас это порядка 250 компаний. Восстановление пострадавшего малого и среднего бизнеса, а также потребительского сектора ожидается в 2021 году.

По словам источника в Минэкономразвития, правительство рассмотрит макропрогноз 17 сентября.

Рынок труда

Согласно обновленному прогнозу, Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов населения на 3% в 2020 году вместо 3,8%, которые прогнозировались в мае. Уже в 2021 году реальные доходы россиян вырастут на 3% на фоне низкой базы 2020 года, в 2022 году рост составит 2,4%, в 2023 году - 2,5%. Реальная зарплата также будет расти: на 1,5% - в 2020 году, на 2,2% - в 2021 году и в 2022 году, на 2,5% - в 2023 году.

Оценка по уровню безработицы в 2020 году осталась без изменений: по итогам года безработица будет на уровне 5,7% от числа занятых, в 2021 году прогнозируется снижение уровня безработицы до 5,2%, в 2022 году - до 4,7%, в 2023 году - до 4,6%.

Укрепление рубля и стабильная инфляция

Рубль укрепится до 71,2 рубля за доллар в 2020 году и до 72,4 рубля за доллар в 2021 году по сравнению с майским прогнозом (72,6 рубля за доллар и 74,7 рубля за доллар соответственно), ожидают в Минэкономразвития.

"В дальнейшем горизонте курс рубля будет ослабляться в номинальном выражении, в реальном эффективном выражении [курс] остается стабильным", - заявил журналистам источник в министерстве.