МЭР внесло в кабмин обновленный прогноз социально-экономического развития России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ситуация в экономике России начинает стабилизироваться после кризиса, вызванного ограничительными мерами и остановкой большей части предприятий из-за карантина, а сам кризис не приобрел системного характера. Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленного Минэкономразвития (есть в распоряжении ТАСС), ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо 5%. В пресс-службе Минэкономразвития журналистам сегодня сообщили, что прогноз внесен в правительство.
Министерство ожидает, что в последующие годы экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП будет расти на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Возвращение ВВП РФ к докризисным значениям ожидается в третьем квартале 2021 года.
В июле министерство прогнозировало более глубокое падение ВВП - до 4,8% в 2020 году. Ранее, в мае, Минэкономразвития ожидало падение ВВП России в 2020 году на уровне 5%, при этом оценка не учитывала эффект от реализации национального плана восстановления экономики. В первом полугодии, согласно первой оценке Росстата, ВВП страны снизился на 3,4%.
Улучшен прогноз и по другим показателям, в частности, рубль в 2020-2021 годах будет крепче, чем планировалось в мае, а нефть - дороже. Кроме того, министерство улучшило свои оценки по реальным доходам населения и зарплате, потребительскому спросу и инвестициям. Также Минэкономразвития скорректировало в сторону улучшения оценку спада промпроизводства и ожидает не такого глубокого снижения показателей экспорта и импорта.
По словам источника в Минэкономразвития, нынешняя ситуация в экономике не требует новых мер поддержки населения и бизнеса, какие принимались в рамках антикризисного пакета, - обсуждаются лишь меры в рамках существующих бюджетных ограничений. Он отметил, что кризис не приобрел системного характера, а оказался локализован в рамках предприятий малого и среднего бизнеса в ряде отраслей: розничной торговле, общепите, платных услугах, перевозках, производстве потребительских товаров. Кроме того, сложная экономическая ситуация не перешла в кризис неплатежей. По данным министерства, экономический спад затронул в незначительной степени системообразующие организации: в июне в зоне риска было около 400 компаний из списка системообразующих, сейчас это порядка 250 компаний. Восстановление пострадавшего малого и среднего бизнеса, а также потребительского сектора ожидается в 2021 году.
По словам источника в Минэкономразвития, правительство рассмотрит макропрогноз 17 сентября.
Рынок труда
Согласно обновленному прогнозу, Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов населения на 3% в 2020 году вместо 3,8%, которые прогнозировались в мае. Уже в 2021 году реальные доходы россиян вырастут на 3% на фоне низкой базы 2020 года, в 2022 году рост составит 2,4%, в 2023 году - 2,5%. Реальная зарплата также будет расти: на 1,5% - в 2020 году, на 2,2% - в 2021 году и в 2022 году, на 2,5% - в 2023 году.
Оценка по уровню безработицы в 2020 году осталась без изменений: по итогам года безработица будет на уровне 5,7% от числа занятых, в 2021 году прогнозируется снижение уровня безработицы до 5,2%, в 2022 году - до 4,7%, в 2023 году - до 4,6%.
Укрепление рубля и стабильная инфляция
Рубль укрепится до 71,2 рубля за доллар в 2020 году и до 72,4 рубля за доллар в 2021 году по сравнению с майским прогнозом (72,6 рубля за доллар и 74,7 рубля за доллар соответственно), ожидают в Минэкономразвития.
"В дальнейшем горизонте курс рубля будет ослабляться в номинальном выражении, в реальном эффективном выражении [курс] остается стабильным", - заявил журналистам источник в министерстве.
В последующие годы, согласно прогнозу, среднегодовой курс рубля составит 73,1 рубля за доллар в 2022 году и 73,8 рубля за доллар в 2023 году.
Также Минэкономразвития не видит существенных инфляционных рисков для российской экономики до 2023 года, заявил источник.
"Нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Да, инфляция немного выросла, до 3,6% в июле, но это следствие восстановления спроса. И осеннее ослабление рубля инфляцию не раскрутило. В текущей ситуации риски для макроэкономической стабильности со стороны внешних факторов ограничены. Инфляция по-прежнему остается ниже целевого значения ЦБ <…> На прогнозном горизонте не видим существенных инфляционных рисков", - сказал представитель министерства.
Прогноз по инфляции на конец года скорректирован министерством незначительно в пределах таргета ЦБ. Согласно макропрогнозу, в 2020 году инфляция составит 3,8%, 3,7% - в 2021 году и 4% - в 2022 и 2023 годах.
Цены на нефть
Среднегодовая цена нефти марки Urals составит $41,8 за баррель в 2020 году, далее она будет расти до $45,3 за баррель в 2021 году, $46,6 за баррель в 2022 году и $47,5 за баррель в 2023 году, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития России.
Таким образом, министерство улучшило прогноз по среднегодовой цене нефти по сравнению с майским прогнозом. В его предыдущей версии цена Urals прогнозировалась на уровне $31,1 за баррель в текущем году, $35,4за баррель в 2021 году, $42,2 за баррель в 2022 году и $45,6 за баррель в 2023 году.
Кроме того, Минэкономразвития заложило в прогноз по ВВП России на 2022-2023 годы окончание сделки ОПЕК+ в 2022 году, которая сейчас ощутимо влияет на показатели экономики. Вклад в ВВП от сделки в этом году может составить от -1,1 до -1,2 процентного пункта, отмечает источник.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в России, по оценкам министерства, снизится на 4,2% в 2020 году вместо 5,2%. В то же время в 2021 году оборот розничной торговли вырастет на 5,1%, в 2022 году - на 2,9%, в 2023 году - на 2,8%.
Объем платных услуг населению в текущем году упадет чуть меньше, чем ожидалось ранее, - на 10,3% (вместо 10%).
По данным источника в Минэкономразвития, показатели по потребительскому рынку, несмотря на восстановление, министерство оценивает осторожно. "Хотя и статистика это подтверждает и данные ККТ (контрольно-кассовой техники - прим. ТАСС), но от 8% до 10% в нынешнем потребительском спросе - это непостоянные факторы: отложенный спрос, закрытие границ в период отпусков, и это дополнительные меры поддержки населения. Поэтому мы понимаем, что это все имеет конечную дату", - отметил источник.
Инвестиции и экспорт
Минэкономразвития улучшило оценку по снижению инвестиций в основной капитал в РФ до 6,6% в 2020 году вместо 12% с перспективой роста в 2021-2023 годах (на 3,9%, 5,3% и 5,1% соответственно).
МЭР планировало в мае, что провал по инвестициям будет глубже, а отскок произойдет быстрее, отмечает собеседник в министерстве.
Он добавил, что Минэкономразвития ожидает новый приток инвесторов за счет запуска соглашения по защите и поощрению капиталовложений, которое уже внесено в правительство.
Экспорт товаров из РФ в 2020 году сократится на 23,5% (вместо 36%, прогнозируемых в мае), до 321,3 млрд долларов, импорт снизится на 7,6% (вместо 21,3%), до 235,2 млрд долларов, следует из прогноза.
В последующие три года министерство прогнозирует постепенное восстановление показателей. Так, экспорт товаров из РФ в 2021 году возрастет до $354,6 млрд, в 2022 году - до $381,7 млрд, в 2023 году - до $403,1 млрд. Импорт товаров в РФ в 2021 году составит $249,9 млрд, в 2022 году - $267,3 млрд, в 2023 году - $284,7 млрд.