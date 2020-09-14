МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Газпромбанк создал Совет по внедрению принципов устойчивого развития для систематизации проектов в этой области, которые реализуются при поддержке банка, а также для формирования целей и задач по социальным, экологическим и экономическим направлениям. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"ESG-повестка (ESG - Environment, Social, Governance) становится все более значимой на государственном уровне, а ESG факторы оказывают все большее влияние на показатели экономической эффективности компаний. Газпромбанк также предпринимает значительные усилия в этой области и активно работает с клиентами, соблюдающими в своей деятельности принципы устойчивого развития, экологичности и энергоэффективности, позволяя им привлекать финансирование на более выгодных условиях", - отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев, который возглавил совет.

Кроме того, в состав совета вошли высшие должностные лица Газпромбанка, курирующие профильные направления согласно целям совета, и два независимых члена: бывший посол Люксембурга в Москве Жан-Клод Кнебелер и национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов.

В ходе первого заседания совета, состоявшегося 11 сентября, утвержден перечень и состав комиссий: комиссия по вопросам развития бизнеса и внедрения новых ESG-продуктов, комиссия по вопросам взаимодействия с органами государственной власти по продвижению принципов устойчивого развития, а также комиссия по разработке и внедрению политик, соответствующих принципам устойчивого развития, и мониторингу соответствия лучшим мировым практикам.

В сообщении отмечается, что в рамках работы совета подготовлен проект концепции политики экологической ответственности Газпромбанка, а до конца 2020 года планируется принять стратегию по устойчивому развитию.