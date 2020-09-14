СМИ: Пекин расширит инвестиционное пространство для иностранных инвесторов

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Пекин предоставит больше возможностей для иностранных инвесторов, шире открывая сферу услуг. Об этом пишет газета "Чжунго жибао" в материале, приуроченном к запланированному на понедельник в видеоформате саммиту Китай - ЕС. Ожидается, что в нем примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Европейского совета Шарль Мишель, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Пекин создаст больше деловых возможностей для глобальных инвесторов в плане дальнейшего открытия сектора услуг. Он будет выступать в роли модели в этом секторе для всей страны", - указывает издание, ссылаясь на "высокопоставленных официальных лиц". По данным газеты, в столице дан "зеленый свет" "для расширения рыночного доступа к сфере услуг и создания всеобъемлющей образцовой зоны государственного уровня".

Эта пилотная зона, приводит газета слова заместителя министра коммерции КНР Ван Шоувэня, должна воплотить продвинутые нормы международной торговли и инвестиций, сосредоточившись на девяти ключевых отраслях, включая научные и технологические услуги, цифровую экономику и цифровую торговлю, финансовый сектор, коммерцию, культуру, туризм, образование и здравоохранение. Для этого, сказал замминистра, принимаются 26 мер по расширению открытости и внедрению инноваций в четырех областях. В Пекине предполагается увеличить число зарубежных финансовых представительств, а также расширить сеть магазинов беспошлинной торговли. Уполномоченные компании будут действовать в таких областях, как совместные программы, им будет придан статус высокотехнологичных компаний с расширенными правами.

Ранее Совет ЕС сообщал, что Евросоюз намерен обсуждать на саммите с Китаем вопросы экономического развития, торговли и доступа к технологиям. Представители ЕС также выражали намерение затронуть на этой встрече политическую повестку, подняв вопросы прав человека и положения в Гонконге. Канцлер ФРГ Ангела Меркель принимает участие в этом саммите, поскольку Германия во втором полугодии выполняет функции страны - председателя Совета ЕС.