СМИ: ByteDance не продаст американский сегмент TikTok компаниям Microsoft или Oracle

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Китайская компания ByteDance не станет продавать американский сегмент социальной сети TikTok компаниям Microsoft и Oracle. Об этом в понедельник со ссылкой на собственные источники сообщило Центральное телевидение Китая .

Собеседники телеканала подтвердили информацию о том, что Microsoft уже получила официальный отказ на предложение о сделке. "Источники также сообщили, что ByteDance не станет продавать американский сегмент TikTok компании Oracle", - указывает телеканал.

При этом ByteDance также не намерена передавать программный код приложения какой-либо американской компании.

В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что ByteDance выбрала Oracle в качестве покупателя американского сегмента TikTok. Как отметило агентство, этой сделке потребовалось бы разрешение со стороны правительств США и КНР.

В тот же день газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила о том, что ByteDance уведомила власти США и потенциальных покупателей о решении не продавать какой-либо из американских компаний алгоритм приложения TikTok.

Ситуация вокруг TikTok

Американский лидер Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требуют отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.