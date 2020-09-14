На Дальнем Востоке в декабре 2020 года появятся первые рестораны McDonalds

ТАСС, 14 сентября. McDonalds откроет первые рестораны на Дальнем Востоке России в декабре 2020 года, говорится в сообщении компании.

McDonalds расширяет географическое присутствие и планирует открыть первые предприятия в Дальневосточном федеральном округе в декабре 2020 года. Дальний Восток станет новым регионом на карте присутствия сети, а открытие там предприятий позволит компании внести свой вклад в развитие рынка труда, локального предпринимательства и местного сообщества", - говорится в сообщении.

На первом этапе McDonalds создаст в регионе более 300 новых рабочих мест: в планах компании открытие предприятий быстрого обслуживания во Владивостоке и Хабаровске, первое из них будет открыто в столице Приморского края. Поддержку компании в реализации проектов на Дальнем Востоке окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

До конца года "Макдоналдс" планирует также открытие 800-го предприятия на территории России.

"Макдоналдс" в России насчитывает более 750 предприятий в 60 субъектах РФ. Порядка 99% продукции "Макдоналдс" производится в России, а поставками занимаются 160 местных поставщиков.

"В ближайших планах компании на Дальневосточный регион - поиск возможностей локализации и развития базы местных поставщиков", - отметили в компании.

Все новые предприятия на Дальнем Востоке, заверили в компании, будут открыты с соблюдением комплекса мер повышенной безопасности, который дополняется в каждом регионе в соответствии с требованиями контролирующих органов и региональных властей.