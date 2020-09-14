Власти Москвы планируют выделить бизнесу более 40 млн рублей на обучение персонала

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новый этап приема заявок на получение субсидии на обучение сотрудников начнется в Москве 15 сентября. До конца года на этот вид поддержки планируется выделить более 40 млн рублей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"15 сентября начнется новый этап приема заявок на получение субсидии на обучение сотрудников, он продлится до 29 октября. Предприятиям компенсируют до 95% расходов - около 120 тыс. рублей на одного специалиста, прошедшего профессиональную подготовку", - говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, по итогам предыдущей заявочной компании было одобрено 67 подобных заявок на общую сумму 9,6 млн рублей.

"Еще 123 обращения в данный момент находятся на рассмотрении. До конца года на эти цели планируется выделить более 40 млн рублей. Наибольшее число заявок поступило по таким направлениям профессиональной переподготовки, как "Наладчик аппаратного и программного обеспечения", "Экономика и бухгалтерский учет", "Основы авиастроения. Базовый курс", - приводятся его слова в сообщении.

Отмечается, что раньше перечень субсидируемых специальностей включал 136 направлений. Однако с апреля предприниматели могут получить финансовую помощь от государства на обучение сотрудников по всем профессиям, входящим в Общероссийский классификатор специальностей по образованию.