Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 74,85 рубля

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,27%, до отметки в 74,85 рубля, курс евро опустился на 0,29%, до 88,59 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:10 мск доллар торговался на уровне 74,66 рубля (-0,52%), а евро - на отметке 88,46 рубля (-0,45%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,35% - до $39,97 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,5% и торгуется на уровне $37,84 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,27% и достиг отметки 2918,29 пункта, индекс РТС вырос на 0,1%, до 1224,14 пункта.

По данным на 10:07 мск, индексы демонстрировали положительную динамику. В частности, индекс Мосбиржи рос уже на 0,6%, до 2927,74 пункта, РТС - на 1%, до 1235,69 пункта.