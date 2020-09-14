В МВД разъяснили действие авансового платежа для иностранцев

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Фиксированный авансовый платеж для иностранных граждан, приезжающих на работу в Россию, существует уже пять лет. Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, без него невозможно получить патент на работу. Кроме того, если гражданин забудет оплатить данный фиксированный налог, патент будет аннулирован.

"Эта норма действует с 1 января 2015 года. Фиксированный авансовый платеж за патент - это подоходный налог (НДФЛ). Сейчас МВД хочет сделать данный патент электронным, но в части его оплаты ничего не меняется, так как это все существует сейчас", - пояснил собеседник агентства.

Патент дает право работать иностранцам у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. По информации МВД, патент выдается иностранному гражданину на срок до 12 месяцев. Оплата патента производится в виде фиксированного авансового платежа ежемесячно или на более продолжительный срок. Срок действия патента прекращается в случае неуплаты фиксированного авансового платежа за следующий период. При этом каждый регион устанавливает свою стоимость патента на каждый год. Так, в Москве его стоимость в месяц составляет 5 341 рубль, в Подмосковье - 5 092 рубля, в Санкт-Петербурге - 3 993 рубля. Стоимость его зависит от регионального коэффициента. В случае просрочки оплаты патент аннулируется, а иностранцу надо выехать из России, в противном случае за нарушение его могут депортировать.

Ранее СМИ сообщили, что МВД предложило ввести фиксированный авансовый платеж для иностранцев, приезжающих работать в Россию.