"Автотор" отказался от иска по продаже бывшего здания Минэкономразвития

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Компания "Автотор холдинг" отказалась от иска к электронной торговой площадке "Сбербанк-АСТ" по продаже бывшего здания Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Москве. Арбитражный суд столицы в свою очередь отменил запрет Росреестру на регистрационные действия в отношении здания, следует из картотеки суда.

"От ООО "Автотор холдинг" поступило заявление об отказе от исковых требований, которое будет рассмотрено в судебном заседании 7 октября, и ходатайство об отмене обеспечительных мер", - говорится в определении суда.

Заявления об отмене обеспечительных мер в виде запрета на регистрационные действия в отношении здания также подал ДОМ.РФ - организатор торгов, принимающий участие в деле в качестве третьего лица. Рассмотрев ходатайства, суд принял решение отменить обеспечительные меры и разрешить Росреестру поводить регистрационные действия в отношении здания.

Ранее ДОМ.РФ выставил на торги бывшее здание Минэкономразвития на Овчинниковской набережной общей площадью 22,9 тыс. кв. м. В середине августа победителем торгов стал филиал компании "Энкамос риджон Б. В." (подконтрольной турецкому девелоперу Enka), предложивший 2,72 млрд рублей. В аукционе также приняли участие "А-Инвестмент групп" и "Автотор холдинг".

После этого "Автотор" подал иск в Арбитражный суд Москвы к "Сбербанку-АСТ" с требованием признать торги недействительными. Как сообщала ранее газета "Ведомости", "Автотор" объяснял подачу иска тем, что холдингу не удалось сделать свое ценовое предложение во время торгов по техническим причинам.

В качестве обеспечительных мер суд в конце августа заморозил продажу здания, запретив управлению Росреестра по Москве производить регистрационные действия в отношении бывшего здания Минэкономразвития до разрешения дела по существу и вступления решения в законную силу.

Здание министерства

Комплекс зданий на Овчинниковской набережной расположен в центре Москвы в 1 км от Кремля и включает несколько нежилых помещений. Комплекс был построен для Министерства угольной промышленности Советского Союза в 1960 году, тогда же объект был введен в эксплуатацию. В разные годы здание занимали Министерство внешней торговли СССР и Минэкономразвития. В 2019 году Минэкономразвития переехало в "IQ-квартал" многофункционального делового центра "Москва-Сити".

Переезд ряда ведомств в деловой центр, включая Минпромторг, Минкомсвязи и их подведомственные организации, обеспечила компания ДОМ.РФ по поручению правительства РФ. Решением правительственной комиссии ДОМ.РФ переданы агентские полномочия в отношении помещений, в которых ранее располагались офисы министерств.