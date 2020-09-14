Реконструкцию ВПП в аэропорту Певек перенесли на 2021 год

ТАСС, 14 сентября. Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта самого северного города России - Певека на Чукотке перенесли на 2021 год. Из-за закрытия границ во время пандемии подрядная организация не смогла привезти в Россию необходимое количество иностранных специалистов. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе окружного правительства.

"Ремонт ВПП аэропорта планировалось начать в мае текущего года. Но из-за эпидемиологической обстановки и закрытия границ подрядчик - сербская компания "Планум" не смогла привезти необходимое количество специалистов. В связи с этим было принято решение перенести капитальный ремонт полосы на следующий год", - уточнили в пресс-службе.

Заменить бетонное покрытие взлетно-посадочной полосы площадью 2,5 тыс. м планируется за два года. Весь комплекс работ предусмотрено завершить к 2023 году, цена контракта составляет 3,6 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. По инициативе главы государства в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию 40 аэропортов, в том числе и аэропорт в Певеке.