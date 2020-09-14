Эксперты сообщили о рекордных объемах выдачи ипотеки в России в августе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Объем ипотечного кредитования в России в августе 2020 года в денежном выражении увеличился почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по выдаче ипотеки установлен новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют предварительные оценки компании ДОМ.РФ и агентства Frank RG.

"В августе 2020 года в России выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей. По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном", - говорится в сообщении пресс-службы ДОМ.РФ.

В нем уточняется, что по объему выданных кредитов август 2020 года стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, предыдущий максимум был зафиксирован в июле 2020 года - 362 млрд рублей. Всего за в январь - август в России выдано 895 тыс. ипотечных кредитов (плюс 14% к аналогичному периоду прошлого года) на 2,2 трлн рублей (плюс 26%).

Более 90% всех кредитов на первичном рынке в августе выдано по программе льготной ипотеки под 6,5%, при этом благодаря ей с апреля по август жилищные условия улучшили более 150 тыс. российских семей, рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. "Мы видим, что ипотечный рынок полностью восстановился от негативных последствий пандемии коронавируса. Это произошло благодаря восстановлению потребительской уверенности граждан и реализации программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%", - цитирует его пресс-служба.

По итогам 2020 года в целом ожидается выдача не менее 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей, что может стать рекордным объемом за всю историю ипотечного рынка РФ, прогнозируют в ДОМ.РФ.

О льготной ипотеке

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в остальных регионах с первоначальным взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 до 12 млн и с 3 до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.