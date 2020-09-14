Исследование: россияне летом 2020 года больше путешествовали, но меньше тратили на путевки

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Количество транзакций в категории турпутевок россиян летом 2020 года выросло на 45% по сравнению с годом ранее, а оборот за этот же период снизился на 58%. Об этом говорится в исследовании Qiwi.

Так, количество транзакций в июне к маю выросло в 2,4 раза, а оборот - в 4 раза. В июле к июню рост продолжился: число транзакций выросло в 4,2 раза, а оборот - в 2,8 раза. В августе к июлю рост стал немного меньше: 36% и 54% соответственно. Средний чек летом стал меньше на 72% и составил 10 200 руб. Регионами-лидерами в августе по размеру среднего чека стали Саратовская область (76 380 руб.), Тамбовская область (73 345 руб.), Татарстан (70 406 руб.), Ямало-Ненецкий АО (65 952 руб.) и Брянская область (63 867 руб.).

В сегменте бронирования гостиниц рост количества транзакций и оборота в июне к маю составил 49% и 72% соответственно. В июле к июню количество транзакций увеличилось на 62%, а оборот вырос в 2,9 раза. В августе к июлю транзакции выросли на 39%, а оборот на 75%. Тем не менее в сравнении с летом прошлого года количество и оборот транзакций снизились на 37% и 61% соответственно. Средний чек составил 11 184 руб., что ниже на 39%, чем годом ранее.

В категории авиа- и железнодорожных билетов в июне, когда регионы сняли ограничения, в сравнении с маем количество транзакций выросло в 2,6 раза, а оборот - в 3,6 раза. В июле к июню рост продолжился: количество операций увеличилось на 73%, а оборот вырос в 2 раза. В августе количество транзакций уменьшилось на 8%, а оборот - на 2%. В целом число транзакций в июне - августе 2020 года снизилось на 21% к лету прошлого года, а оборот уменьшился на 45%. Средний чек на авиабилет составил 14 205 руб. (на 32% ниже, чем годом ранее). Средний чек на поезд - 3 563 руб. (снижение на 9% в сравнении с летом прошлого года), говорится в исследовании.

Как отмечает коммерческий директор группы Qiwi Александр Агаков, важный тренд этим летом - это рост запросов на возврат оплаченных за путевки и билеты средств. "Туристические компании предлагают восполнение отмененных поездок баллами или перебронированием на другое время, но клиенты продолжают подавать заявки на возврат в банки-эмитенты. Это связано в первую очередь с нестабильной экономической ситуацией и потерей части доходов россиян. В то же время это создает непростую ситуацию для туристического рынка, который только начал медленно восстанавливается за счет внутренних направлений, а его полное восстановление возможно только при отсутствии рисков второй волны пандемии", - пояснил он.