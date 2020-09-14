Комитет Госдумы одобрил наделение Федеральной пробирной палаты функциями по сбору пошлин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий наделение Федеральной пробирной палаты полномочиями по сбору госпошлин в сфере производства и оборота драгметаллов.

Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект разработан в связи с указом президента РФ от 28 октября 2019 г. "Об образовании Федеральной пробирной палаты" , в соответствии с которым предусмотрено образование на базе федерального казенного учреждения "Российская государственная палата при Министерстве финансов РФ" Федеральной пробирной палаты с приданием ей статуса федеральной службы и передачей функций учреждения. Законопроектом предусматривается внесение в соответствующие статьи Налогового кодекса РФ поправок, предусматривающих наделение Федеральной пробирной палаты полномочиями по сбору госпошлин в сфере производства и оборота драгоценных металлов и изделий из них.

Законопроект будет рассмотрен Госдумой на заседании 15 сентября.