"Роснефть" в рамках обратного выкупа приобрела 3,16 млн акций и 1,59 млн GDR

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" продолжает обратный выкуп акций (buyback), в период с 7 по 11 сентября приобрела еще 3 160 330 обыкновенных акций и 1 586 767 глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.

Стоимость выкупленных акций и расписок оценивается примерно в $23 млн.

"Роснефть" осуществляет приобретение акций на 100-процентное дочернее общество "РН-Капитал". Банком - агентом выступает UBS. На текущий момент в рамках программы компания выкупила 26 759 600 обыкновенных акций и 25 484 870 GDR.

23 марта 2020 года стало известно, что совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций на фоне волатильности рынка нефти, с этого же дня компания приступила к buyback.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до 2 млрд долларов, рассчитанной до конца 2020 года.