Комитет Госдумы одобрил законопроект об обратном акцизе на сжиженный газ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении инициированный правительством законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части, применяемой при определении обратного акциза на сжиженные углеводородные газы (СУГ).

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект, разработанный совместно Минфином и Минэнерго, на заседании 15 сентября.

Для получения обратного акциза на СУГ компании должны ввести новые мощности по переработке СУГ с 1 января 2022 года проектной мощностью по сырью не менее 300 тыс. тонн в год или обновить существующие производства. При этом компании необходимо будет заключить до 2022 года соглашение с Минэнерго о модернизации мощностей, по которому нужно будет вложить с 2021 по 2027 годы не менее 65 млрд рублей, а в 2020 году направить на переработку более 100 тыс. тонн СУГ. При этом в случае осуществления инвестиций в производственные мощности по переработке СУГ в размере более 110 млрд рублей законопроектом предусмотрена ежегодная индексация ставки акциза на СУГ с 1 января 2024 года.

В сложившихся условиях конъюнктуры рынка мазута по состоянию на апрель 2020 года законопроектом предусмотрена корректировка определения средних дистиллятов, исключающая из этого определения мазут в целях выравнивания налоговой нагрузки у производителей мазута и создания равных условий для его потребителей, в частности, использующих мазут для выработки электроэнергии или бункеровки судов.

Предусмотрено уточнение применяемого при определении ставки налога на добычу нефти коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, и показателя, характеризующего особенности добычи нефти, в случае, если их значение при ценах на нефть марки Urals ниже $15 за баррель составило менее нуля.

Согласно расчетам правительства, возмещение из федерального бюджета, обусловленное применением обратного акциза в отношении этана, направляемого на переработку в продукцию нефтехимии, с повышающим коэффициентом оценивается в размере 4,3 млрд рублей в 2022 году, 12,1 млрд рублей в 2023 году, 36,6 млрд рублей в 2024 году. Возмещение из федерального бюджета, обусловленное применением с 1 января 2022 года обратного акциза на СУГ, составит в 2022 году порядка 10,4 млрд рублей, в 2023 году - 14,5 млрд рублей, в 2024 году - 15,5 млрд рублей.

Корректировка акциза на виноград

Законопроектом также предлагается уточнить порядок расчета коэффициента, применяемого при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного в случаях использования винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла.

Действующий с 1 января 2020 года коэффициент приводит к уменьшению эффективной ставки акциза на крепкоалкогольную продукцию ниже ставки акциза на слабоалкогольную продукцию, что создает "несопоставимые условия налоговой нагрузки в части акцизного налогообложения между производителями спиртных напитков по технологии полного цикла и производителями слабоалкогольной продукции и является прецедентом для обращения производителей слабоалкогольной продукции о снижении установленных в отношении нее ставок акцизов", говорится в пояснительной записке.

Одновременно вводятся переходные положения для производителей спиртных напитков полного цикла, сохраняющие действующие коэффициенты до 31 декабря 2023 года. При этом законопроектом предусмотрена индексация такого коэффициента в 2023 г. с учетом инфляции.