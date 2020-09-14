Комитет Думы одобрил законопроект о создании национальной системы прослеживаемости товаров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о создании национальной системы прослеживаемости товаров. Документ был инициирован правительством РФ, он вносит изменения в Налоговый кодекс РФ.

Законопроект направлен на создание национальной системы прослеживаемости товаров, предусмотренной Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Под прослеживаемостью понимается организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров, с использованием национальных систем прослеживаемости для реализации соглашения.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ, устанавливающие общие положения о прослеживаемости, а также обязанности и меры ответственности налогоплательщиков, совершающих операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, порядок уведомления налогоплательщиками о перемещении соответствующих товаров. Кабмин наделяется полномочиями по утверждению перечня таких товаров, по установлению критериев, применяемых при отборе отдельных видов товаров для включения в данный перечень, а также по установлению перечня субъектов, принимающих участие в организации и функционировании национальной системы прослеживаемости товаров.

Как технически осуществлять

Законопроектом предусмотрено, что прослеживаемость товаров осуществляется без нанесения на товар, подлежащий прослеживаемости, контрольно-идентификационных знаков. Товарам, подлежащим прослеживаемости, присваивается регистрационный номер партии товара (РНПТ). В отношении таких товаров, ввезенных с территории иностранных государств, РНПТ формируется из номера декларации на товары и порядкового номера товара из такой декларации или аналогичных показателей заявлений о выпуске товаров до подачи декларации на товары. В отношении товаров, ввозимых с территории государств - членов ЕАЭС, а также товаров, ранее ввезенных из-за рубежа и находящихся на территории РФ, предусмотрено формирование РНПТ налоговыми органами в течение одного дня с момента получения соответствующего документа.

Законопроектом предусмотрено, что при реализации товара, подлежащего прослеживаемости, соответствующий РНПТ включается налогоплательщиком в счет-фактуру (для плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) или в документ об отгрузке товаров (для лиц, не являющихся плательщиками НДС), составляемые в электронной форме.

Информацию об окончании прослеживаемости товара по причинам его утилизации, переработки или реализации физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, налогоплательщики обязаны включать в специализированный ежеквартальный отчет, представляемый в налоговый орган. Информация об операциях купли-продажи прослеживаемого товара между налогоплательщиками будет включаться в декларации и представляться в налоговый орган ежеквартально.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 15 сентября.