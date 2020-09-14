Комитет Госдумы одобрил законопроект о налоговой поддержке издательств

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий налоговую поддержку организаций, выпускающих периодическую печатную и книжную продукцию. Документ был инициирован правительством РФ.

В нынешней редакции Налогового кодекса РФ потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид и нереализованной книжной продукции, а также продукции средств массовой информации, списываемой налогоплательщиками, относятся к так называемым прочим расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. Законопроект предполагают увеличение максимально допустимого объема потерь до 30% от стоимости тиража, в то время как действующий закон допускает не более 10%.

Документ был разработан во исполнение поручения президента РФ от 25 сентября 2019 года.