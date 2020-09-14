Омская область получит на ремонт дорог дополнительные 400 млн рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ дополнительно выделит Омской области более 400 млн рублей для ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. Ранее регион уже получил из федерального бюджета за успешное выполнение мероприятий нацпроекта 1 млрд рублей.

В июле 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что правительство увеличит инвестиции в дорожные проекты, если увидит возможность строить сверх плана. Сейчас власти Омской области на 64% освоили ранее полученный дополнительный 1 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту.

"Просьбу губернатора Омской области предоставить региону дополнительное финансирование поддержало Министерство транспорта РФ <...> Очередной межбюджетный трансферт в размере 406,6 млн. рублей выделен в результате перераспределения средств между регионами для освоения передовиками, которые <...> готовы выполнить дополнительный объем дорожных работ", - говорится в сообщении.

Власти направят около 180 млн из полученных дополнительно средств на ремонт автомобильной трассы "Омск-Тара" и около 162 млн. рублей - на ремонт дороги Новоселецк-Таврическое-Нововаршавка. Также будет обновлена дорога на въезде в рабочий поселок Марьяновка.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.