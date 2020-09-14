Крупнейший агрохолдинг Дагестана планирует собрать рекордный урожай винограда в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Крупнейший дагестанский агрохолдинг "Агрофирма "Татляр" в 2020 году планирует собрать рекордный урожай винограда - не менее 20 тыс. т, сообщил в интервью ТАСС директор агрохолдинга Яхья Гаджиев.

"Закладка урожая в этом году была очень хорошей. <…> Мы ожидаем буквально рекордный урожай, более того, ждем урожайность 140-150 центнера с гектара (средняя урожайность по республике в 2019 году составила 92,7 центнера с 1 га - прим. ТАСС). В целом по холдингу ожидаем около 20 тыс. тонн, возможно, даже больше. А на тех участках, где мы восемь лет назад впервые посадили виноград, в прошлом году собрали 11 тыс., в этом ждем около 14 тыс. т", - сказал Гаджиев.

По его словам, в этом году благодаря государственной поддержке в хозяйстве было приобретено шесть тракторов на сумму около 12 млн рублей по программе лизинга. Также господдержка позволила с 2012 года заложить более 1 тыс. молодых виноградников.

"В 2012 году мы там посадили первый куст и за пять лет заложили 1 тыс. 15 га виноградников. Конечно, этих успехов не было бы без очень серьезной поддержки со стороны республики, государства. Потому что все субсидии, выделенные в эти годы, на 100% пошли на этот виноградник. Но сегодня я могу сказать, что такого эффективного вложения государственных средств нет, наверное, больше ни в одной отрасли. У нас в хозяйстве каждый гектар дает более 300 тыс. рублей, <…> только в прошлом году мы заплатили более 10 млн рублей налогов", - пояснил собеседник агентства.

В настоящее время общая площадь виноградников агрохолдинга составляет 1 600 га, в его состав входят три предприятия - еще несколько лет назад бывшее убыточным МУП "Татляр", СПК "Питомник" и ООО "Виноградарь". Постоянных сотрудников - около 300, в сезон уборки винограда привлекается около 1 тысячи человек. В прошлом году в Дагестане было собрано более 193,2 тыс. т винограда, урожай стал рекордным за последние 30 лет. По данным республиканского минсельхоза, в этом году урожай ожидается на уровне 185-195 тыс. т.