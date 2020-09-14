Кабмин уточнил методику расчета субвенций регионам для борьбы с пожарами

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ уточнило методику расчета субвенций из федерального бюджета регионам для борьбы с пожарами. Об этом заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он напомнил, что в этом году в ряде регионов ситуация с лесными пожарами была достаточно напряженной, но "благодаря своевременно принятым мерам по борьбе с пожарами угрозы жизни людей и объектам экономики были исключены".

"Теперь важно восстановить утраченные леса, для этого правительство скорректировало методику расчета субвенций из федерального бюджета. Регионы получают эти средства в том числе на борьбу с пожарами и восстановление лесов. Теперь за счет субвенций субъекты Федерации смогут обеспечить объемы закупки противопожарного снаряжения, необходимой техники и оборудования. Соответствующее постановление правительства подписано", - сказал премьер.

По его словам, "эти меры помогут регионам активнее восстанавливать леса, утраченные из-за пожаров или других неблагоприятных природных явлений, и будут способствовать реализации федерального проекта по сохранению лесов в рамках нацпроекта "Экология".