Премьер Польши призвал ЕС и Германию "сдать в архив" проект "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европу и Германию полностью отказаться от реализации проекта "Северный поток - 2" в свете ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом говорится в его статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung , опубликованной в понедельник.

"Нельзя России издалека грозить указательным пальцем и в конечном итоге впутаться с "Газпромом" в проект "Северный поток - 2", - сказал Моравецкий. Он считает, что строительство этого газопровода "подрывает изнутри энергетическую политику ЕС". "Единственным рациональным выходом было бы передать проект "Северный поток - 2" в архив", - полагает польский премьер.

Он высказал мнение, что трубопровод "уже слишком дорого обошелся Европе".

Одновременно Моравецкий затронул тему событий в Белоруссии, отметив, что, с его точки зрения, международной изоляции и непризнания руководства страны во главе с президентом Александром Лукашенко недостаточно.

Дискуссии о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались после госпитализации Алексея Навального. В правительстве Германии первоначально предлагали не увязывать инцидент с Навальным и строительство газопровода. После того, как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был якобы отравлен веществом группы "Новичок, тон сменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас, например, сказал: "Я надеюсь, что Россия нас не вынудить сменить позицию". Это трактовалось СМИ и наблюдателями как угроза остановить проект.