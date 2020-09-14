Nordwind начнет выполнять рейсы из Красноярска в Стамбул

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind начнет выполнять регулярные рейсы из Красноярска в Стамбул с 1 октября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.

"Авиакомпания Nordwind запускает регулярные рейсы в Стамбул из Красноярска. Перелеты будут выполняться транзитом через аэропорт Шереметьево (Москва) в связи с тем, что международное авиасообщение из Красноярска по-прежнему остается закрытым. Первый рейс запланирован на 1 октября 2020 года", - сообщила пресс-служба.

Авиаперелеты будут выполняться ежедневно на воздушных судах Boeing 737-800.

Международный аэропорт Красноярск введен в эксплуатацию 25 октября 1980 года. С 1993 года имеет статус международного. Пассажиропоток в 2019 году составил более 2,5 млн.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний Российской Федерации по пассажирообороту. Маршрутная сеть авиакомпании включает более 200 направлений полетов по России и зарубежным странам. Парк авиакомпании состоит из 33 воздушных судов таких типов, как Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321.