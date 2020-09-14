Комитет Госдумы одобрил право кабмина увеличить закупки алмазов в Гохран за счет бюджета

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании одобрил норму, позволяющую правительству увеличить закупки алмазов в Гохран в 2020 году за счет федерального бюджета. Такая норма была оформлена в качестве правительственной поправки ко второму чтению законопроекта о включении бюджетов муниципальных округов в бюджетную систему РФ.

Документ будет рассмотрен во втором чтении на заседании Госдумы 15 сентября.

Как сообщил на заседании комитета замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, поправка наделяет правительство правом увеличить закупки алмазов в Гохран России в рамках внесения изменений в бюджетную роспись. "Данная поправка связана с необходимостью исполнить поручение президента РФ по обращению президента Республики Саха - Якутия Николаева по увеличению объема закупок алмазов в Гохран России в связи с тяжелым положением на международных алмазных рынках и с необходимостью поддержать производство в республике", - сказал Моисеев.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Минфин РФ отмечала, что "Алроса" получит поддержку государства в виде закупок сырья в Госфонд. Глава алмазодобывающей компании Сергей Иванов отмечал, что "Алроса" может начать продажи алмазов в Гохран в конце 2020 года - первой половине 2021 года в случае одобрения со стороны правительства РФ.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что в связи со снижением продаж "Алросы" из-за пандемии нового коронавируса бюджет Якутии по итогам 2020 г. может недополучить от 10 млрд до 20 млрд рублей. Он также говорил ТАСС, что вопрос возможного выкупа алмазов в Гохран обсуждается в параметрах, озвученных им в 2019 году, то есть закупках на сумму от $0,5 млрд до 1 млрд. По мнению Николаева, "Алросе" нужна поддержка в условиях спада на мировом алмазном рынке и тяжелой ситуации в мировой экономике в целом на фоне пандемии.