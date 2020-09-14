Самолеты из Саратова начнут летать в Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Краснодар

САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Самолеты из саратовского аэропорта Гагарин начнут впервые летать в Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Краснодар с конца сентября, сообщает в понедельник пресс-служба аэропорта.

"В международном аэропорту Гагарин открываются три новых рейса - в Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Краснодар. Регулярные рейсы запускает авиакомпания "Азимут" на самолетах Sukhoi Superjet 100, вместимостью 100 посадочных мест", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что с 22 сентября начнутся полеты в Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. В аэропорт Платов рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам. Полеты в Нижний Новгород планируются по вторникам и субботам. Из Саратова в Краснодар можно будет улететь с 23 сентября, три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям.

С 15 сентября авиакомпания Red Wings также впервые начнет выполнять регулярные рейсы из Саратова в Екатеринбург. В настоящий момент самолеты из Саратова летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Симферополь.

Авиакомпания "Азимут" - одна из самых молодых авиакомпаний России. Компания "Азимут" имеет парк самолетов, состоящий из 11 современных воздушных судов Sukhoi Superjet 100, выполняет полеты более чем по шестидесяти направлениям, включая внутрироссийские и международные.

Аэропортовый комплекс Гагарин возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу, пассажирский терминал площадью 23 тыс. кв. м, пропускная способность которого составляет 1 млн пассажиров в год. Главный оператор аэропорта - АО "СарАэро-Инвест" (входит в холдинг "Аэропорты регионов"). Аэропорт введен в эксплуатацию 20 августа 2019 года.