Опрос: более половины россиян считают нынешнее время неудачным для крупных покупок

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Порядка 62% россиян считают, что сейчас не лучшее время для совершения крупных покупок, 22% респондентов придерживаются обратной позиции, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в понедельник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок - 22%. Более половины наших соотечественников придерживаются обратного мнения - 62%, по сравнению с июнем 2020 года эта доля снизилась на 8 п. п. Таким образом, индекс потребительского доверия в августе составил 34 пункта, постепенно возвращаясь к докризисному уровню (январь - февраль - 36-37 пунктов)", - говорится в исследовании.

Три четверти соотечественников (74%) считают настоящее время неудачным для кредитования, 14% опрошенных считают иначе. Индекс кредитного доверия в августе составил 26 пунктов, это на 2-5 пунктов выше, чем весной и летом 2020 года.

69% респондентов считают, что следует откладывать средства на будущее, а сейчас тратить по минимуму, что на 8-11 п. п. ниже результатов опросов в период с апреля по июль этого года.

"Россияне с начала года изменили свое мнение относительно банковских вкладов: в январе 48% считали, что свободные деньги предпочтительнее вложить в банк, а треть, напротив, предполагали, что деньги из банка лучше забрать (33%)", - отмечается в материалах ВЦИОМ. В августе 33% респондентов высказались за вклад средств в банки, 46% рекомендовали бы его забрать.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 августа 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.