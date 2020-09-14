"Аэрофлот" увеличит уставный капитал на 1,7 млрд рублей через допэмиссию акций

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Акционеры авиакомпании "Аэрофлот" на внеочередном собрании приняли решение об увеличении уставного капитала компании на 1,7 млрд рублей путем дополнительного размещения 1,7 млрд обыкновенных акций. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Акционерами принято решение одобрить увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в количестве до 1 700 000 000 штук по открытой подписке", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что акционеры также внесли изменения в устав компании, согласно которым максимальный объем допэмиссии увеличен с текущих 250 тыс. до 1,95 млрд штук. При этом условия дополнительного размещения ценных бумаг, включая цену одной акции, будут определены позже советом директоров "Аэрофлота".

На фоне публикации пресс-релиза о решениях акционеров, акции авиакомпании на Московской бирже перешли в "красную" зону после роста на старте торговой сессии. По состоянию на 13:42 мск, котировки "Аэрофлота" снижались на 1,1% - до 80,82 руб. за акцию.

Ранее правительство РФ одобрило допэмиссию акций "Аэрофлота" при условии сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%. Сейчас она составляет 51,2%.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что "Аэрофлот" прорабатывает план по дополнительным объемам финансирования, которые возможно привлечь на рынке или же с помощью государства для поддержки операционной деятельности. ВТБ ранее сообщал, что рассмотрит возможность инвестирования в авиакомпанию "Аэрофлот" в ходе допэмиссии. В Российском фонде прямых инвестиций указывали, что фонд вместе с международными партнерами изучает возможность инвестиций в "Аэрофлот".