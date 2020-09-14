Во "ВКонтакте" появилась функция, которая позволит вести текстовые репортажи

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новую функцию "Репортажи", которая позволит пользователям описывать текстом события и сохранять их в специальном формате. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"ВКонтакте" теперь можно вести и читать текстовые трансляции - с помощью функции "Репортажи". Она подойдет для освещения как регулярных, так и резонансных событий: от спортивных матчей, деловых конференций и городских праздников до "Оскара" и презентаций крупных компаний. Вскоре читать репортажи смогут даже те, у кого нет профиля "ВКонтакте", это значительно расширит охваты и аудиторию сообществ", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что новый инструмент позволяет публиковать новости о событии не на стене сообщества, а внутри отдельной ленты. Во время начала "репортажа" участника сообщества будет приходить уведомление о начале текстовой трансляции, а уже во время события автор может отмечать важные новости - оповещения получат все, кто подписался на репортаж. Автор также сможет размещать ссылку на "репортаж" на других платформах. Вскоре прочитать такую трансляцию по ссылке смогут даже люди, у которых нет профиля в соцсети.

"Репортажи" будут оставаться доступными и после завершения. По словам руководителя проекта Даниила Попова, идея нового формата родилась на хакатоне, который компания проводит среди сотрудников несколько раз в год. "Это только первая итерация - в дальнейшем добавим в репортажи подробную статистику. Она покажет самые популярные новости эфира и поможет делать более качественные трансляции", - пояснил он.

Сейчас функция доступна некоторым сообществам, но вскоре появятся во всех. Чтобы ее запустить, администратору достаточно зайти в свое сообщество в мобильном приложении и нажать специальную кнопку на панели для новых публикаций. Продолжить "репортаж" можно и в десктопной версии "ВКонтакте".