ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ОПЕК ухудшила свой прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки. Теперь картель ожидает сокращения спроса по итогам текущего года на 9,5 млн баррелей в сутки - до 90,2 млн баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации.

"Согласно прогнозам, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 6,6 млн баррелей в сутки, что примерно на 0,4 млн баррелей в сутки ниже по сравнению с предыдущей оценкой. В среднем показатель (по спросу - прим. ТАСС) составит 96,9 млн баррелей в сутки", - сообщила ОПЕК.

Запасы нефти развитых стран в июле 2020 года находились на уровне 3,2 млрд баррелей, что превышает средний показатель за последние пять на 261 млн баррелей, говорится в докладе ОПЕК. "Предварительные данные за июль показали, что общие товарные запасы нефти в странах ОЭСР упали на 4,5 млн баррелей в месячном выражении. В июле запасы были на уровне 3,231 млрд баррелей, что на 273,7 млн баррелей выше показателя годом ранее и на 260,6 млн баррелей выше среднего показателя за последние пять лет", - сообщает ОПЕК.

Страны ОПЕК в августе нарастили добычу нефти на 0,76 млн баррелей в сутки, до 24,05 млн баррелей в сутки основном за счет увеличения добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте. Рост добычи оказался меньше, чем предусмотрено плановым смягчением сделки по сокращению добычи, поэтому в августе соглашение ОПЕК выполнено на 103%, следует из отчета организации.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В августе добыча участников сделки составила только 21,67 млн баррелей в сутки, что на 130 тыс. баррелей в сутки меньше планового значения. Впрочем, в предыдущие месяцы условия сделки выполнялись не всеми странами в строгом соответствии, поэтому в августе - сентябре они должны компенсировать допущенное перепроизводство. Так, Ирак, к которому было больше всего претензий по дисциплине, вместо увеличения добычи в августе снизил ее еще на 100 тыс. баррелей в сутки, до 3,65 млн баррелей в сутки.

В то же время, Саудовская Аравия увеличила производство нефти в августе на 0,475 млн баррелей в сутки, до 8,89 млн баррелей в сутки, ОАЭ - на 180 тыс. баррелей в сутки, до 2,7 млн баррелей в сутки, Кувейт - на 127 тыс. баррелей в сутки, до 2,28 млн баррелей в сутки. Из этих стран только ОАЭ нарастили добычу больше, чем планировалось.

В Венесуэле добыча нефти сохранилась на уровне предыдущего месяца - 340 тыс. баррелей в сутки, аналогично в Иране - 1,94 млн баррелей в сутки и Ливии - 106 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сокращали производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились и до конца года под сокращение попадает только 7,7 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в странах "не ОПЕК"

ОПЕК улучшила прогноз на 2020 год по добыче нефти в странах, не входящих в картель, на 360 тыс. баррелей в сутки из-за возобновления бурения в США, Канаде и Латинской Америке, говорится в докладе.

"Прогноз добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 году пересмотрен в сторону повышения на 360 тыс. баррелей в сутки в связи с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением добычи в США в июне. Показатель [по США] увеличился на 1 млн баррелей в сутки в месячном выражении и теперь ниже показателя годом ранее на 2,7 млн баррелей в сутки. Восстановление добычи уже началось в США, Канаде и Латинской Америке в III квартале", - отмечается в докладе.

Прогноз по добыче жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, на 2021 год улучшен на 371 тыс. баррелей в сутки. Теперь ожидается рост показателя на 1 млн баррелей в сутки. Основными драйверами роста станут США, Канада, Бразилия и Норвегия.