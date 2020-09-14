Зеленский одобрил ратификацию соглашения с ЕС о кредите на €1,2 млрд

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Евросоюзом, которое позволит Киеву получить кредит на сумму €1,2 млрд. Об этом сказано в сообщении офиса главы государства, опубликованном в понедельник.

В нем отмечается, что кредитный ресурс будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ на Украине. "Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по €600 млн каждый", - сказано в сообщении.

Парламент Украины ратифицировал соглашение с ЕС о кредите 25 августа. Средства выделяются до 2035 года, выплаты будут происходить по плавающей ставке, которая не может превышать 2% годовых. Первые €600 млн Киев рассчитывает получить без выполнения дополнительных условий в течение недели. При этом выделение остальной суммы будет одобрено европейской стороной лишь после выполнения ряда условий. В частности, Киев должен передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты госпредприятию "Медицинские закупки Украины", продолжить реформу налогового и таможенного ведомств, создать Высшую квалификационную комиссию судей.

Ратификацию Радой этих документов раскритиковал глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, который заявил, что это "подтверждает зависимый статус Украины".