Суд удовлетворил иск о штрафе в 275 млн рублей в адрес "Арктической горной компании"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с ООО "Арктическая горная компания" почти 275 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

"14 сентября Арбитражным судом Московской области удовлетворен иск Енисейского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о взыскании с ООО "Арктическая горная компания" 274 522 590 рублей в счет возмещения вреда, причиненного почвам", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В 2016 году Росприроднадзор провел проверку, в результате которой было установлено, что уголь на участке добывался в промышленных масштабах, однако полученная компанией лицензия не подразумевала проведение работ, связанных с масштабным нарушением целостности недр. Однако компания откатывалась признать проверку законной и обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу ООО "Арктическая горная компания" по иску Росприроднадзора. Таким образом, жалоба была оставлена без удовлетворения, а судебные акты первой и апелляционной инстанции о частичном удовлетворении иска ведомства о возмещении вреда в размере 600 млн рублей - без изменений.