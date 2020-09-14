Путин предложил Лукашенко предпринять усилия для восстановления товарооборота двух стран

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко предпринять усилия для восстановления товарооборота, снизившегося из-за пандемии.

На встрече глав государств в понедельник в Сочи Путин заметил, что во всем мире между странами происходит снижение товарооборота из-за распространения коронавируса. "Но в этой связи я полагаю, нам нужно предпринять дополнительные усилия, не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед", - сказал российский лидер.

"Я предлагаю нам сегодня на этом тоже внимание свое сосредоточить, у меня есть определенные предложения, мне кажется, нужно и на уровне правительств, на уровне министерств, ведомств и даже отдельных предприятий предпринять дополнительные усилия и шаги для того, чтобы устранить имеющиеся проблемы и создать условия для движения вперед", - отметил Путин.

По его словам, представители предприятий, ведомств двух стран "находятся в постоянном контакте друг с другом". "Да, сменилось правительство в Белоруссии, но это не мешает нам активно работать, тем более что совсем недавно с визитом в Белоруссии был председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин", - подчеркнул президент РФ.