"Аэрофлот" введет новые правила провоза животных

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября начнет поэтапное введение новых правил перевозки животных. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота". В частности, теперь животных смогут провозить только совершеннолетние пассажиры, также вводится правило, согласно которому один пассажир сможет провезти только одно животное.

"Внедрение первого этапа программы начнется с 15 сентября и займет несколько месяцев. Перевозчиком животного теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры. Изменения коснутся количества питомцев, перевозимых одним пассажиром. Вводится правило "один пассажир - одно животное": взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или переноску с одним животным", отмечает "Аэрофлот".

Действуют некоторые исключения, в том числе для котят или щенков в возрасте от 8 недель до 6 месяцев: в одном контейнере может быть размещено до трех таких малышей. Возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным. Пассажиры, перевозящие более чем одного взрослого питомца, включая так называемых профессиональных перевозчиков, могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании",- говорится в сообщении компании.

Изменения полностью соответствуют российской и международной практике, подчеркнули в "Аэрофлоте".

"Вводятся другие изменения. Перед путешествием владелец в обязательном порядке должен прикрепить к контейнеру бирку установленного образца с контактными данными для связи. Стикер для заполнения данных на животное предоставляется в аэропорту на стойке регистрации", - добавили в компании.

Разработка новых правил осуществлялась рабочей группой с участием представителей ключевых служб "Аэрофлота", подрядчиков и экспертов.