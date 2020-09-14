Росатом намерен в 2023 году выйти на мировой рынок лития

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Uranium One - горнорудное предприятие Росатома - планирует к 2030 году занять порядка 10% мирового рынка лития, сообщил в интервью корпоративному изданию "Страна Росатом" генеральный директор "Техснабэкспорта" ("Техснабэкспорт" осуществляет управленческие функции Uranium One - прим. ТАСС) Сергей Полгородник.

"Мы рассматриваем приобретение сырьевых активов за рубежом для встраивания в глобальные цепочки создания конечной продукции, батарей и др., с локализацией производства на российской территории. Наша цель к 2025 году - занять 3,5%, а к 2030-му - 9-10% мирового рынка лития", - сказал он.

Полгородник напомнил, что литий является незаменимым сырьевым ресурсом для электротранспорта и систем хранения энергии.

"Прогнозируется, что потребности в нем к 2030 году вырастут более чем в четыре раза. Компетенции Uranium One в добыче урана могут быть применены и при добыче редких металлов", - добавил топ-менеджер.

Компания планирует заключить ряд контрактов уже к концу следующего года, и выйти на рынок со своей продукцией в 2023 году, начав производство лития из рудного сырья, а к 2025 году - из гидроминерального сырья.