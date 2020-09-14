Администрация США изучит предложение компании Oracle о приобретении TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Американская компания Oracle проявила заинтересованность в приобретении американского сегмента социальной сети TikTok, и администрация США изучит это предложение. Об этом сообщил в понедельник в интервью телекомпании CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

"Хочу подтвердить, что мы получили в выходные дни предложение от компании Oracle и доверенного технологического партнера компании Oracle, - сообщил он. - Есть обязательство превратить TikTok в эффективную компанию со штаб-квартирой в США и создать 20 тыс. новых рабочих мест. Не буду вдаваться в детали предложения, оно будет рассмотрено на этой неделе, и потом мы представим свои соображения президенту".

Он уточнил, что крайний срок принятия решения по сделке - 20 сентября. "Я знаю, что некоторые называли в качестве срока 15 сентября, но в президентском распоряжении указано 20 сентября", - сказал он.

Как подчеркнул Мнучин, при рассмотрении ситуации с TikTok "на первом месте всегда стояли вопросы национальной безопасности". "Технология, которая используется на телефонных аппаратах американцев, должна быть безопасной и не должна приводить к искажению данных", - добавил он.

Ранее в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на собственные источники сообщило, что китайская компания ByteDance не станет продавать американский сегмент социальной сети TikTok компаниям Microsoft и Oracle, а также передавать кому-либо алгоритм ее работы.

Ситуация вокруг TikTok

Американский лидер Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требуют отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.