Эксперты оценили снижение инвестиций в малом бизнесе РФ в 36% во II квартале

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Падение инвестиций в секторе малого бизнеса РФ, по оценкам экспертов, составило около 36% во втором квартале 2020 г., следует из бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном НИУ ВШЭ.

"Согласно своей методике, Росстат в этом году исходит из того, что на их долю (компаний малого бизнеса - прим. ТАСС) приходится почти 21% всех инвестиций в денежном выражении. Учитывая, что, по официальным данным, во втором квартале 2020 г. падение инвестиций по полному кругу компаний составило 7,6% год к году в реальном выражении, и оценивая динамику инвестиций крупного и среднего бизнеса величиной минус 0,4%, можно рассчитать, что падение инвестиций в досчитываемом сегменте, охватывающем малый бизнес, составило примерно 36%", - говорится в бюллетене.

По оценке экспертов, "это подрывает перспективы самостоятельного развития этого самого мобильного, незабюрократизированного и креативного сегмента экономики и повышает значимость дополнительных мер поддержки со стороны государства".

Отмечается, что правительство направило на прямые субсидии малому и среднему бизнесу 104 млрд рублей, а также предусмотрело иные меры поддержки. При этом в основном они были направлены на поддержку текущей деятельности, а не инвестиций. "А те меры антикризисной поддержки МСП, которые имели кредитный характер и потенциально могли быть использованы на инвестиции, накладывают на предприятия дополнительные обязательства в будущем и не всегда могут быть высоко эффективными и пользоваться спросом в условиях высокой неопределенности", - добавляют экономисты.

Изменения в сегменте крупного и среднего бизнеса

"Если говорить о структурных изменениях инвестиций в сегменте крупного и среднего бизнеса, то среди отраслей, наиболее пострадавших во втором квартале текущего года, можно назвать: туристическую деятельность (в силу фактического закрытия границ инвестиции здесь снизились на 22% год к году); деятельность некоторых видов транспорта (в условиях самоизоляции перевозки были ограничены); административную деятельность (низкоквалифицированные услуги оказались невостребованными в кризис); строительство; деятельность гостиниц и ресторанов; автопром", - отмечают в ВШЭ.

Кроме того, спад наблюдался в инвестициях в добычу полезных ископаемых (на 7,2%), в частности, в добычу нефти и природного газа (на 0,6%), что связано с необходимостью сокращения добычи нефти по соглашению ОПЕК+. При этом инвестиции в обрабатывающую промышленность в целом упали меньше - на 0,4% в реальном выражении, указывают эксперты. "При этом абсолютный объем инвестиций нефтегазодобытчиков во втором квартале текущего года (почти 723 млрд руб.) превысил совокупный объем инвестиций во всю обрабатывающую промышленность (почти 571 млрд руб.) примерно на 27%", - говорится в бюллетене.

В ряде отраслей инвестиции во втором квартале, напротив, наращивались. Например, очень высокий прирост инвестиций наблюдался в здравоохранении (на 74%), образовании (75%), государственном управлении (44%). "В лидерах оказалось также производство одежды (рекордный прирост на 125%) и мебели, что, возможно, было связано с необходимостью поставок оснастки и спецодежды в больницы. Особое место занимают инвестиции в почтовую и курьерскую деятельность, связанные с небывалой ранее актуализацией курьерской доставки продуктов и прочих товаров", - подчеркивают экономисты.

В целом изменение структуры инвестиций во время кризиса можно оценить как умеренно негативное, что выразилось, прежде всего, в снижении абсолютного объема инвестиций в сфере малого бизнеса, резюмируют эксперты.