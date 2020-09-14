Мишустин утвердил продление до 15 октября президентских выплат соцработникам

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до середины октября 2020 года президентских выплат сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства .

Ранее в понедельник премьер сообщил, что подписал постановление, которое продлевает на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом.

Предусмотреть стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, которые на фоне распространения коронавируса находятся в зоне особого риска, ранее распорядился президент Владимир Путин. Средства для этого выделяются из резервного фонда правительства РФ.

Ранее на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса Мишустин отметил, что в России уже снята большая часть ограничительных мер, однако нужно помнить, что угроза заражения новым вирусом остается. Он обратил внимание на важность соблюдения мер предосторожности: ношения масок и соблюдения социальной дистанции.