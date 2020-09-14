Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли после периода волатильности на прошлой неделе

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в понедельник продемонстрировали позитивную динамику.

По информации, размещенной на сайте торговой площадки, после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones поднялся на 189,66 пункта (+0,69%), до отметки 27 855,30. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 32,73 пункта (+0,98%), до отметки 3 373,70. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 153,73 пункта (+1,42%), до уровня 11 007,27.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,54%, до $37,13 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,92%, до 1 965,40 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя начало сессии, "участники рынка демонстрируют большую уверенность после того, как на прошлой неделе на рынке царила нестабильность, вызванная резкими колебаниями котировок акций технологических компаний". В то же время, отметила газета, на настроения инвесторов влияют приближающиеся президентские выборы в США и замедление темпов восстановления мировой экономики от шока, вызванного пандемией коронавируса.

По мнению руководителя департамента стратегии компании Nat West Markets Джеймса Маккормика, "вероятность возникновения волатильности на рынках возрастает", однако речь не идет о возврате к ситуации, которая существовала в феврале или марте, в начале пандемии.