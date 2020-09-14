В Росатоме сообщили, что строительство энергоблоков Белорусской АЭС идет по плану

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Строительство первого и второго энергоблоков АЭС в Белоруссии идет по плану, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы прошли этап физпуска, этап загрузки топлива еще 8 августа. Дальше по этапам - абсолютно в регламенте выходим на минимально контролируемый уровень и начинаем потихоньку набор мощности с дальнейшим подключением к сети. Это что касается первого блока. Второй тоже идет по плану", - сказал он.

Лихачев при этом отметил, что Росатом работает на минимальном уровне рентабельности при строительстве Белорусской АЭС, но средства в бюджет возвращаются.

"Мы работаем на минимальном запасе рентабельности в Белоруссии, - сказал он. - Немаловажно подчеркнуть, что несмотря на то, что контракт номинирован в долларах, взаимозасчеты идут в рублях, что укрепляет межгосударственные экономические связи. Поэтому мы работаем с минимальной, но прибылью. Государство с небольшими процентами возвращает свои деньги".