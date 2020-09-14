Исследование: после снятия ограничений не открылись 16% торгово-сервисных компаний Москвы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Снятие ограничительных мер после пандемии не помогло открыться 16% торгово-сервисных компаний Москвы, свидетельствуют данные исследования IT-компании "Эвотор", которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным компании, 16% торгово-сервисных предприятий Москвы не открылись даже после отмены ограничительных мер. При этом оборот московского малого бизнеса в августе вернулся к уровню прошлого года. Обороты МСБ в августе оказались всего на 4% ниже, чем в 2019 году. Выручка магазинов канцтоваров превысила прошлогодний уровень на 21% в связи с подготовкой к новому учебному году. Также День знаний поспособствовал росту оборотов магазинов цветов - они оказались на 13% выше прошлогодних. В то же время магазины товаров для рукоделия смогли нарастить выручку на 6%, мебели - на 5%, игрушек - на 4%. Обороты ювелирных магазинов вернулись к уровню прошлого года.

Также в последний месяц лета москвичи не экономили на своих автомобилях. Магазины автотоваров нарастили выручку на 14% к прошлому году, а автосервисы - на 10%. При этом столичные магазины одежды не досчитались 17% прошлогодней выручки, книжные - 10%, магазины стройматериалов - 3%. Сложная ситуация сохраняется в индустрии гостеприимства и общепите. Мини-гостиницы недополучили 36% прошлогоднего оборота из-за сокращения потока туристов и командировочных. Выручка столичных кафе и ресторанов уменьшилась на 26% по сравнению с 2019 годом, столовых - на 28%, пекарен - на 9%. В то же время с открытием курортов Турции москвичи наконец стали покупать турпутевки - выручка турагентств в августе оказалась всего на 6% меньше прошлогодней.

В индустрии красоты и спорта ситуация оказалась неровной. Так, московские салоны красоты на отложенном спросе отработали август на уровне 2019 года. Выручка столичных спа-салонов упала на 21%, фитнес-центров - на 39% к августу прошлого года. Если услуги салонов красоты перед началом учебного года, выходом с "удаленки" воспринимаются, скорее, как необходимость, то на спа-процедурах, фитнесе или бассейне москвичи пока экономят.

Несетевые супер- и минимаркеты в августе недосчитались 13% прошлогоднего оборота, зоомагазины - 12%, а хозяйственные магазины - 23%. Оборот пивных магазинов уменьшился на 3%, алкомаркетов - на 9%, табачной розницы - на 8%. В лучшем положении специализированные продуктовые лавки, которые конкурируют за счет близости к покупателю, свежести товара и широкого ассортимента. Выручка этого сегмента в августе на 1% превысила прошлогоднюю.

Для анализа использовались данные 650 тыс. онлайн-касс "Эвотор" в торговых точках малого и среднего бизнеса в России. Сравнивалось среднее за день количество онлайн-касс, пробивающих от 1 чека в день, за неделю и средний дневной оборот по этим кассам за неделю.