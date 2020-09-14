Генпрокуратура не выявила нарушений в деятельности ДОМ.РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России не установила нарушений в деятельности ДОМ.РФ для прокурорского реагирования при предоставлении бюджетных инвестиций на завершение долгостроев обанкротившегося застройщика "СУ-155". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в надзорном ведомстве.

В июле сообщалось, что Счетная палата направила обращение в Генпрокуратуру по фактам наличия признаков коррупции при предоставлении в 2018-2019 годах АО "ДОМ.РФ" бюджетных инвестиций в размере 11,8 млрд рублей на достройку объектов группы компаний "СУ-155". Тогда же ТАСС в надзорном ведомстве сообщали, что самой проверки в отношении ДОМ.РФ в Генпрокуратуре не проводится.

"Нарушений в деятельности АО "ДОМ.РФ", требующих принятия мер прокурорского реагирования, не установлено", - сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос ТАСС.

В Генпрокуратуре уточнили, что в ходе рассмотрения обращения Счетной палаты были проанализированы сведения и материалы по вопросу расходования средств, выделенных на завершение строительства объектов группы компаний "СУ-155". Было установлено, что финансирование направлялось на цели завершения строительства объектов группы компаний "СУ-155", в том числе на оплату выполненных работ поставщиками, исполнителями, подрядчиками. "В результате указанных мероприятий в 2016-2019 годах сдано 124 многоквартирных жилых дома группы компаний "СУ-155", восстановлены права более 27 тыс. обманутых дольщиков", - отметили в ведомстве.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - "Банк ДОМ.РФ") - компания "РК-строй". Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. Компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России.