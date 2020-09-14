Samsung перенес старт продаж Galaxy Z Fold2 на 25 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2 поступит в продажу в России 25 сентября, на неделю позже ранее запланированной даты из-за высокого спроса в период предзаказа. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Cтарт продаж Galaxy Z Fold2 в России состоится 25 сентября. Samsung Electronics объявляет о том, что первая партия устройств Galaxy Z Fold2, поставленная в Россию была предзаказана полностью ранее планируемой даты старта продаж", - сообщили в компании.

Пользователи, которые предзаказали устройство до 14 сентября, получат его в точках продаж, через которые была создана заявка, начиная с 18 сентября. "Для тех, кто не успел оставить заявку на Galaxy Z Fold2 до 14 сентября, компания организует дополнительную поставку устройств в Россию", - сообщили в компании.

Предзаказ начался 1 сентября и продлится до 24 сентября. Оформить заявку можно на официальном сайте и в фирменных салонах Samsung, а также у партнеров по цене 179 990 руб. на модели в бронзовом и черном цветах.

Galaxy Z Fold2 имеет 6,2-дюймовый внешний экран Infinity-O, что позволяет смотреть контент без необходимости раскрывать смартфон, а также большой 7,6-дюймовый основной дисплей из ультратонкого стекла Ultra Thin Glass с частотой обновления 120 Гц. Скрытый шарнир Galaxy Z Fold позволяет устройству плавно открываться, и оставаться открытым под разными углами. В Galaxy Z Fold2 используется технология встроенной очистки. Смартфон также получил камеру с флагманскими характеристиками.