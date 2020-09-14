"Россети" до конца 2020 года введут 22 цифровые подстанции

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует до конца 2020 года ввести 22 цифровые подстанции и восемь цифровых диспетчерских пунктов. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Россетей" Константин Михайлик в ходе дискуссии на площадке ассоциации "Глобальная энергия". Его слова приводит Telegram-канал группы.

"До конца 2020 года уже будут введены восемь цифровых диспетчерских пунктов и 22 цифровые подстанции. Также развивается интеллектуальный учет, использование big data, инструменты предиктивной аналитики, внедрение "умной" техники для диагностики оборудования и другое", - сказал он.

К 2030 году реализация концепции цифровой трансформации компании позволит создать гибкую и адаптивную систему, современную технологическую инфраструктуру и новые сервисы, доступные каждому потребителю, отметил Михайлик.

Группа ведет работу в четырех "контурах" цифровой трансформации: "умные" объекты, системы управления инфраструктурой, коммуникации (в том числе с клиентами и контрагентами) и "цифровой" сотрудник.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.