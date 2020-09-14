Росатом опроверг существование урановых могильников в России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" рассматривает обедненный гексафторид урана (ОГФУ) как сырье будущего и занимается его многоуровневой переработкой без создания "могильников" на территории РФ. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы относимся к этому как к сырью завтрашнего дня. То есть мы накапливаем и поэтапно его перерабатываем, - сказал он. - Оставшиеся материалы через обесфторивание превращаются в так называемую плавиковую кислоту, вполне тоже себе активно используемую в химической, алюминиевой промышленности. Это, конечно, не захоронения, это многоуровневая, очень серьезная, тщательная переработка, но самое главное - это накапливание не просто за бесплатно, а еще за доплату нам объемов сырья для топлива завтрашнего дня".

На вопрос о существовании "могильников" для захоронения ОГФУ в Сибири, глава Росатома ответил: "Нет, конечно". "Мы ничего не захораниваем", - заключил он.