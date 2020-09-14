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ЕС призывает Китай открыть свой рынок для цифровых продуктов и услуг в сфере коммуникаций

В сообществе подчеркнули, что рынок ЕС в этой сфере полностью открыт

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Евросоюз ожидает открытия китайского рынка для европейских цифровых продуктов и услуг в сфере коммуникации. Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС - КНР.

"Евросоюз ожидает от Китая отмены рыночных барьеров как минимум для европейских цифровых продуктов и коммуникационных услуг. Рынок ЕС в этой сфере полностью открыт и нам нужна взаимность со стороны Китая", - сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что по вопросу цифровых технологий стороны договорились запустить между Еврокомиссией и правительством Китая на постоянной основе диалог высокого уровня. В рамках этих контактов предполагается не только обсуждать вопросы доступа на рынки, но и тему регулирования инновационных технологий, в частности работ по созданию искусственного интеллекта.

"Мы рассчитываем, что Китай будет разделять наш принцип работы над системами искусственного интеллекта, приоритетом для которых должно быть служение человеку и его потребностям", - сообщила фон дер Ляйен.

Еврокомиссия в феврале этого года утвердила Цифровую стратегию ЕС, в которой, в частности, зафиксирован принцип, что человек должен сохранять полный контроль над всеми критическими решениями систем искусственного интеллекта при их использовании в сферах высокого риска.

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