За последние три месяца число новых предприятий на Хайнане выросло более чем на 222%

ХАЙКОУ /Китай/, 14 сентября. /ТАСС/. Общее число новых предприятий, зарегистрированных в южной китайской провинции Хайнань с 1 июня по 8 сентября, увеличилось на 222,04% в годовом выражении и превысило 48 тыс. Такие данные провинциального управления по контролю за рынком публикует местная газета Hainan Daily.

За указанный период, сообщили в ведомстве, значительно выросло и общее число новых субъектов рынка - более чем на 89 тыс. единиц. Ежедневный прирост данного показателя, пишет газета, составлял порядка 890 новых субъектов рынка.

"Быстрое увеличение числа новых субъектов рынка на Хайнане в полной мере свидетельствует о том, что строительство хайнаньского свободного торгового порта получило признание инвесторов как в стране, так и за рубежом. Это также свидетельствует о том, что инновации, льготный режим и законодательная база отвечают ожиданиям новых субъектов рынка", - пишет издание, приводя мнение эксперта из Фуданьского университета в Шанхае Чжан Юна.

В рамках проекта построения свободного торгового порта на Хайнане власти провинции активно работают над созданием благоприятной деловой среды, упрощают процедуры регистрации новых предприятий, переводя весь процесс в электронный формат, действующий по принципу одного окна. Все это значительно облегчает работу инвесторов и новых предприятий на Хайнане, указывает газета.

1 июня власти Китая представили программу развития свободного торгового порта на Хайнане. Согласно этому документу, провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.