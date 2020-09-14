Первая цифровая сделка по передаче прав на музыкальный трек состоялась в России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Первая цифровая сделка по передаче прав на использование музыкального трека состоялась в России. Для этого была использована платформа IPEX, сообщили в понедельник в пресс-службе Ассоциации IPChain.

"Музыкальный сервис Fonmix провел первую в России цифровую сделку по передаче прав на трек через платформу IPEX. За десять минут генеральный директор студии "Союз" Александр Бочков согласовал условия и заключил лицензионный договор с Fonmix на использование трека в маркетинговых целях, сразу же получив платеж по договору", - говорится в сообщении.

Сделка по передаче прав на использование популярной композиции одного из российских исполнителей прошла в рамках закрытой презентации биржи интеллектуальной собственности IPEX (входит в блокчейн-инфраструктуру IPChain).

Сообщается, что на презентации присутствовали топ-менеджеры ведущих рекорд-компаний и лейблов, в их числе гендиректор Warner Music Russia Александр Блинов, гендиректор Sony Music в России Арина Дмитриева, глава отдела цифровых сервисов Universal Music Russia Алексей Брюховецкий, генеральный продюсер музыкального лейбла Zhara Music Бахтияр Алиев, гендиректор "Первого музыкального издательства" Мария Опарина, гендиректор "Национального музыкального издательства" Дмитрий Майко, гендиректор Soyuz Music Алексей Аляев, представитель United Music Group Сергей Прописнов, гендиректор CD Land Contact Юрий Цейтлин.

Цифровая платформа IPEX была разработана в сотрудничестве с активными участниками рынка и с учетом их актуальных пожеланий и запросов, отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

"На сегодняшний день IPChain - это крупнейший корпоративный блокчейн для оборота IP (интеллектуальной собственности - прим. ТАСС) в мире, и то, что мы делаем, не имеет аналогов. Но музыкальная индустрия в этом плане крайне прагматична, поэтому для нее блокчейн долгое время оставался интересным, но не особо понятным инструментом. Сейчас мы, наконец, готовы дать конкретный ответ на вопрос наших коллег - "зачем?". IPEX нацелен на формирование комфортной среды для совместной работы лейблов и артистов и увеличение объема музыкального рынка в целом", - цитируют Кричевского в пресс-службе.

О платформе IPEX

В пресс-службе отметили, что IPEX позволяет создателям, владельцам и пользователям интеллектуальной собственности взаимодействовать напрямую, без посредников и из любой точки земного шара, благодаря чему они могут эффективно использовать и монетизировать оригинальный контент. Для этого платформа предоставляет различные инструменты для работы с интеллектуальной собственностью, в частности, дает возможность собирать собственные коллекции и портфели, согласовывать условия сделки, управлять своими активами на глобальном рынке с учетом законодательства конкретных стран, рассказали в IPChain.

IPEX позволяет осуществлять сделки не только с музыкальным контентом, но и с самыми разными видами интеллектуальной собственности - кино, текстами, товарными знаками и любыми другими объектами, которые есть в обороте, рассказала управляющая IT-портфелем Ассоциации IPChain и генеральный директор Fonmix Валерия Брусникина.

"Раньше любая сделка с ними предполагала очень длительные и, как следствие, дорогостоящие процессы: требовалось согласовать условия, провести переговоры, подготовить лицензионные соглашения, проверить права для подтверждения чистоты сделки, проконтролировать оплату, подготовить закрывающие документы. Теперь об этом всем можно забыть, так как этот оборот приобрел цифровые очертания. Музыка для рекламных роликов, кино, телепрограмм, компьютерных игр, мягких игрушек - все эти сделки уже сегодня можно делать на платформе IPEX", - цитирует Брусникину пресс-служба.

В свою очередь, Цейтлин считает, что платформа позволит значительно разгрузить компании, работающие на рынке интеллектуальной собственности.

"Лейблам приходится держать штат менеджеров для централизации, постоянного общения, переговоров, бумажной работы и так далее. IPEX же значительно облегчит их работу, а также откроет доступ к новым предложениям, сделает более удобной синхронизацию индустрии, правообладателей, телеканалов, рекламы. Это супертема: все четко и понятно, есть контакты, можно задать условия сделки, проверить бренд или объект перед заключением договора, посмотреть, охраняется ли, кто правообладатель и так далее", - сказал на презентации гендиректор CD Land Contact, его цитирует пресс-служба IPChain.

Перспективной считает платформу и Алиев. "За такими цифровыми решениями - будущее, и хорошо, что оно уже начало наступать", - цитирует пресс-служба IPChain генерального продюсера Zhara Music. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие платформы будет зависеть от того, насколько активно сильные участники рынка станут участвовать в ее функционировании и наполнении контентом.